Во вторник, 20 ноября, США ввели санкции против российских компаний за поставки нефти в Сирию.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Санкции введены против компаний Global Vision Group и Промсырьеимпорт, а также против первый заместитель гендиректора последней, гражданина РФ Андрея Догаева. Внесенные в санкционный список компании подозреваются в организации схем по поставкам иранской нефти в Сирию.