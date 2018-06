США ввели санкции против российских компаний, выполнявших заказы ФСБ

Министерство финансов США ввело санкции против троих граждан России и пяти компаний.

Об этом в понедельник, 11 июня, сообщили в пресс-службе американского ведомства.

Reuters объясняет расширение антироссийских санкций противозаконной киберактивностью в течение минувшего года.

JUST IN: U.S. issues more Russian sanctions related to cyber activity under 2017 law, also issues sanctions against Libyan individuals pic.twitter.com/y2NQogTRZx