США ввели санкции против российских компаний, выполнявших заказы ФСБ

Министерство финансов США ввело санкции против троих граждан России и пяти компаний.

Об этом в понедельник, 11 июня, сообщили в пресс-службе американского ведомства.

Reuters объясняет расширение антироссийских санкций противозаконной киберактивностью в течение минувшего года.

JUST IN: U.S. issues more Russian sanctions related to cyber activity under 2017 law, also issues sanctions against Libyan individuals pic.twitter.com/y2NQogTRZx — Reuters U.S. News (@ReutersUS) 11 июня 2018 г.

Под санкции попали три российские компании Digital Security, Дайвтехносервис и научно-исследовательский институт Квант. Последних два предприятия в Вашингтоне обвинили в сотрудничестве с ФСБ.

"С 2007 года Дайвтехносервис поставлял различное подводное оборудование российским ведомствам, в том числе ФСБ. В 2011 году Дайвтехносервис получил контракт на создание подводного аппарата для ФСБ стоимостью 1,5 миллиона долларов", — объяснили в Минфине США.

Digital Security – российская консалтинговая компания в области информационной безопасности. В санкционный список также включены связанные с DS компании ERPScan и Embedi.

НИИ Квант обвиняется в выполнении заказов российской спецслужбы.

Среди физических лиц – владелец Дайвтехносервиса Владимир Каганский, гендиректор компании Александр Трибун и менеджер Олег Чириков.

Кроме того, Вашингтон включил в санкционный список шесть граждан Ливии.

Ранее сообщалось, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

4 июня президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях, которые направлены против США и других стран в ответ на "недружественные действия".