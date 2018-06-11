11 июня 2018, понедельник

США ввели санкции против российских компаний, выполнявших заказы ФСБ

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США расширили санкции против России

США расширили санкции против России

Министерство финансов США ввело санкции против троих граждан России и пяти компаний.

Об этом в понедельник, 11 июня, сообщили в пресс-службе американского ведомства.

Reuters объясняет расширение антироссийских санкций противозаконной киберактивностью в течение минувшего года.

Под санкции попали три российские компании Digital Security, Дайвтехносервис и научно-исследовательский институт Квант. Последних два предприятия в Вашингтоне обвинили в сотрудничестве с ФСБ.

"С 2007 года Дайвтехносервис поставлял различное подводное оборудование российским ведомствам, в том числе ФСБ. В 2011 году Дайвтехносервис получил контракт на создание подводного аппарата для ФСБ стоимостью 1,5 миллиона долларов", — объяснили в Минфине США.

Digital Security – российская консалтинговая компания в области информационной безопасности. В санкционный список также включены связанные с DS компании ERPScan и Embedi.

НИИ Квант обвиняется в выполнении заказов российской спецслужбы.

Среди физических лиц – владелец Дайвтехносервиса Владимир Каганский, гендиректор компании Александр Трибун и менеджер Олег Чириков.

Кроме того, Вашингтон включил в санкционный список шесть граждан Ливии.

Ранее сообщалось, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.   

4 июня президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях, которые направлены против США и других стран в ответ на "недружественные действия".

 

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