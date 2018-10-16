США ввели санкции против полувоенного крыла Корпуса стражей исламской революции

Министерство финансов США расширило санкции против Ирана в рамках кампании максимального давления на Тегеран.

В частности, Вашингтон ввел санкции против иранской военизированной группировки Басидж, действующей в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также обширной сети предприятий и финансовых учреждений, оказывающих финансовую поддержку этому военизированному формированию.

"Эта иранская сеть, известная как Bonyad Taavon Basij, состоит из по меньшей мере 20 корпораций и финансовых учреждений. Bonyad Taavon Basij использует фиктивные компании и другие меры, чтобы скрыть собственность Басидж и контроль над многомиллиардными бизнес-интересами в автомобильной, горнодобывающей, металлургической и банковской отраслях Ирана", - говорится в сообщении.

По данным Минфина США, подразделения Басидж вербуют и обучают детей-солдат для участия в вооруженных региональных конфликтах, связанных с КСИР.

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