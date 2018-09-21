США ввели санкции против Китая за покупку истребителей и зенитно-ракетных комплексов у России

Китай попал под санкции СШВ из-за покупки десяти Су-35 и оборудования для зенитно-ракетных систем С-400

Госдеп США объявил о введении санкций против Китая в связи с закупкой у России истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ограничительные меры коснутся департамента вооружений Центрального военного совета КНР и на его руководителя Ли Шанфу, сообщает пресс-служба Госдепа США.

Поводом стала покупка Китаем у России десяти истребителей Су-35 в декабре 2017 года и оборудования для зенитно-ракетных систем С-400 в нынешнем году.

Внесение в санкционный список означает, что любые активы, которые они имеют в США, заморожены, а гражданам США запрещается вести с ними дела.

Кроме того, китайскому департаменту будет отказано в экспортных лицензиях. Также его исключили из американской финансовой системы.

Ранее сообщалось, что Госдеп США ввел санкции против 33 физических и юридических лиц, связанных с деятельностью оборонного и разведывательного секторов России.