США ввели санкции против Ирана за поддержку терроризма

Минфин США ввел санкции против шести человек и трех компаний

Министерство финансов США расширило санкции против Ирана в связи с поддержкой международного терроризма.

Как сообщается на сайте ведомства, в санкционный список внесли шестерых граждан Ирана, также три организации, имеющих отношение членов Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Стоит отметить, что Иран входит в американский список стран, поддерживающих терроризм на государственном уровне.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана и анонсировал новые санкции против иранского режима.

Ожидается, что санкции США в отношении Ирана будут восстановлены в 180-дневный срок.