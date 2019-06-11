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США ввели санкции против сирийского магната, сколотившего состояние на войне

Сегодня, 20:46
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США ввели санкции против сирийского магната, сколотившего состояние на войне - фото

The Syrian Observer

Самер Фоз

Министерство финансов США ввело санкции против сирийского бизнесмена Самера Фоза и его бизнес-империи из-за поддержки правительственных сил Башара Асада.

В санкционный список внесли 16 физических и юридических лиц, связанных с режимом сирийского президента Асада.

По данным Минфина, Самер Фоз использовал личные связи с Башаром Асадом, чтобы сколотить состояние на войне в Сирии. Магнат занимается застройкой на землях, захваченных режимом Асада у сирийского народа, и пытается привлечь иностранных инвесторов к сирийским строительным проектам.

«Самер Фоз, его родственники и его бизнес-империя воспользовались зверскими преступлениями в сирийском конфликте для своего прибыльного бизнеса», — заявил представитель Минфина США.

В 2012 году Асад подписал указ о выселении граждан из бедных районов Дамаска, чтобы на месте их домов реализовать проект по роскошной застройке. Режим создал совместные предприятия с частными подрядчиками, включая Самера Фоза. В октябре 2017 года компания Самера Фоза Aman Holding заключила партнерское соглашение с режимом Асада, согласно которому государственное предприятие Damascus Cham PJSC и Aman Holding создали совместную компанию под названием Aman Damascus, в которой Aman Holding владеет контрольным пакетом акций. Aman Damascus получила права на строительство трех небоскребов и пяти жилых домов в рамках контракта на сумму $312 миллионов.

Теги:   Война в Сирии Сирия США

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