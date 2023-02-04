США ввели санкции против руководства иранского предприятия по производству беспилотников 4 февраля, 09:10 Минфин США ввел санкции против руководства иранского предприятия по производству дронов (Фото:REUTERS / Jim Bourg)

США ввели санкции против восьми граждан Ирана, занимающих руководящие должности на производстве Paravar Pars. Оно производит беспилотники, которые Тегеран поставляет России для войны против Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США в пятницу, 3 февраля.

Отмечается, что Paravar Pars, в частности, сыграло роль в разработке и производстве БПЛА Shahed-171. Теперь все имущество руководителей иранского предприятия, находящееся в США или во владении или под контролем граждан США, будет заблокировано. Кроме того, им запрещаются какие-либо транзакции в США.

Видео дня

«США будут продолжать использовать все доступные нам инструменты для подрыва и задержки таких поставок и для того, чтобы нанести вред тем, кто вовлечен в такую деятельность», — отмечается в заявлении.

31 января Министерство торговли США наложило новые торговые ограничения на семь иранских компаний за производство беспилотников, используемых Россией для атак на Украину.

ЕС и Великобритания также ранее расширили санкции против иранских бизнесменов и предприятий за разработку и поставку беспилотников России.

Россия с лета 2022 года использует против Украины беспилотники иранского производства Shahed, которые называют якобы собственной разработкой Герань. В частности, этими дронами россияне атакуют гражданские объекты и энергетическую инфраструктуру Украины.

Несмотря на утверждения Киева и стран Запада, Иран не раз отрицал, что помогает РФ оружием. В Тегеране только признали, что передавали дроны еще до начала полномасштабного вторжения.

С тех пор США и другие страны-партнеры последовательно вводят санкции против иранских компаний и физических лиц, причастных к производству беспилотников и их поставкам России.