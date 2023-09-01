США ввели санкции против граждан России, причастных к разработке КНДР оружия массового уничтожения 1 сентября, 08:53 Запуск ракеты КНДР 12 июля 2023 года (Фото:KCNA via REUTERS)

В координации с Южной Кореей и Японией США наложили санкции на двух физических и одно юридическое лицо, причастных к получению прибыли для незаконного развития КНДР оружия массового уничтожения и баллистических ракет.



Об этом говорится в заявлении Минфина США.

Сообщается, что санкции направлены на двух лиц, которые непосредственно поддерживали или помогали получить прибыль для организаций КНДР, связанных с разработкой оружия массового уничтожения, и компанию, принадлежащую одному из этих лиц.

Видео дня

Согласно заявлению Минфина США, санкции введены против Чон Чин Йона, Сергея Козлова и ООО Интеллект.

Сообщается, что такие меры были приняты в ответ на попытку КНДР 23 августа вывести на орбиту разведывательный спутник, что стало второй неудачной попыткой сделать это за три месяца.

Отмечается, что Чон Чин Йон работал с Сергеем Козловым для координации использования строителей КНДР в России и был директором одной из компаний Козлова.

При этом Козлов помогал Чон Чин Ёну в закупке предметов, которые обычно используются в судостроительной промышленности.

Отмечается, что Чон Чин Йон координировал московский проект по строительству между ООО Интеллект и Второй академией естественных наук (SANS), против которой в 2010 году ввели санкции за участие или попытку участия в деятельности или транзакциях, которые существенно способствовали распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на отчет вашингтонского Центра стратегических и международных исследований сообщало, что Россия может быть причастна к разработке межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореи Hwasong-18.

Визуальное сходство свидетельствует о том, что россияне, возможно, решили передать «усовершенствованную 50-тонную твердотопливную МБР Тополь-М, также известную как SS-27», в

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что Соединенные Штаты «обеспокоены» возможными последствиями сотрудничества Северной Кореи и России в сфере ракетно-ядерных технологий.

По недавно обнародованным данным разведки США, Россия и Северная Корея также «активно продвигаются» в переговорах по потенциальному соглашению о поставках оружия для войны против Украины.

Отмечается, что вооружение, которое может получить РФ, сможет обеспечить значительное количество боеприпасов для различных типов систем вооружения, включая артиллерию.