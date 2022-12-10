США ввели санкции против Воздушно-космических сил России за покупку иранских беспилотников

10 декабря, 00:28
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Учения с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Учения с дронами на неизвестной локации в Иране (Фото:Iranian Army/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

США ввели санкции против воздушно-космических сил страны-агрессора России за закупку иранских дронов, которые она использует для атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США в пятницу, 9 декабря.

Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что новые санкции Вашингтона коснутся трех российских организаций, ответственных за покупку и применение иранских беспилотников.

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Инфографика: НВ

Главным бенефициаром сделки были ВКС РФ. Также в санкционный список включили 924-й российский государственный центр беспилотной авиации, который отправлял своих сотрудников в Иран учиться использованию дронов-камикадзе, и командование военно-транспортной авиации, которое занималось переброской БПЛА из Ирана в Россию.

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Ранее британская разведка предположила, что страна-агрессор могла начать использовать против Украины иранские беспилотники из новой партии.

До этого СМИ сообщали, что Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников.

https://www.youtube.com/embed/3D9DlMeq00g
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Иран БПЛА Россия-США Украина-США Санкции против России Санкции США Российские беспилотники Война России против Украины дроны-камикадзе Иранские беспилотники

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