США ввели санкции против личного самолета Лукашенко, заводов БелАЗ и МАЗ

24 марта, 17:16
Поделиться:
Диктатор Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

Диктатор Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

США в пятницу, 24 марта, ввели санкции против трех компаний и девяти физических лиц в Беларуси, а также против личного самолета беларусского диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Санкции вводятся из-за жестоких репрессий против продемократического движения и гражданского общества Беларуси после фальсификации результатов выборов президента в августе 2020 года, а также с целью привлечь режим Лукашенко к ответственности за соучастие в полномасштабной войне России против Украины.

Видео дня

Также Госдепартамент США ввел визовые ограничения против еще 14 человек в Беларуси, причастных к угрозам и запугиванию беларусов.

Читайте также:

«Авторитарный режим Лукашенко полагается на государственные предприятия и ключевых чиновников для получения значительных доходов, которые позволяют проводить репрессии против беларусского народа», — сказал заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Согласно сообщению Минфина США, под санкции попали:

  • Беларусский автомобильный завод (БелАЗ) — один из крупнейших производителей большегрузных автомобилей и большегрузных самосвалов в мире, его руководитель Сергей Никифирович;
  • Минский автомобильный завод (МАЗ) — один из крупнейших производителей автомобилей в Беларуси и значительный источник доходов режима Лукашенко, его руководитель Валерий Иванкович;
  • Центральная избирательная комиссия Беларуси, причастная к недопуску оппозиционных кандидатов к выборам и фальсификации президентских выборов, вместе с семью новыми членами (впервые санкции против нее были введены в декабре 2020 года);
  • самолет Boeing 737 EW-001PA, который Александр Лукашенко использует для личных поездок и поездок с семьей или ближайшим окружением. У беларусского диктатора также есть доступ к другим роскошным самолетам.

25 марта, в годовщину провозглашения независимости Беларусской Народной Республики, беларусы отмечают День воли.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Беларусь Александр Лукашенко Госдеп США Санкции США Санкции Запада Минфин США МАЗ Россия-Беларусь Выборы в Беларуси 2020

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X