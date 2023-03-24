США ввели санкции против личного самолета Лукашенко, заводов БелАЗ и МАЗ 24 марта, 17:16 Диктатор Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

США в пятницу, 24 марта, ввели санкции против трех компаний и девяти физических лиц в Беларуси, а также против личного самолета беларусского диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Санкции вводятся из-за жестоких репрессий против продемократического движения и гражданского общества Беларуси после фальсификации результатов выборов президента в августе 2020 года, а также с целью привлечь режим Лукашенко к ответственности за соучастие в полномасштабной войне России против Украины.

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Также Госдепартамент США ввел визовые ограничения против еще 14 человек в Беларуси, причастных к угрозам и запугиванию беларусов.

«Авторитарный режим Лукашенко полагается на государственные предприятия и ключевых чиновников для получения значительных доходов, которые позволяют проводить репрессии против беларусского народа», — сказал заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Согласно сообщению Минфина США, под санкции попали:

Беларусский автомобильный завод ( БелАЗ) — один из крупнейших производителей большегрузных автомобилей и большегрузных самосвалов в мире, его руководитель Сергей Никифирович;

БелАЗ) — один из крупнейших производителей большегрузных автомобилей и большегрузных самосвалов в мире, его руководитель Сергей Никифирович; Минский автомобильный завод ( МАЗ) — один из крупнейших производителей автомобилей в Беларуси и значительный источник доходов режима Лукашенко, его руководитель Валерий Иванкович;

МАЗ) — один из крупнейших производителей автомобилей в Беларуси и значительный источник доходов режима Лукашенко, его руководитель Валерий Иванкович; Центральная избирательная комиссия Беларуси, причастная к недопуску оппозиционных кандидатов к выборам и фальсификации президентских выборов, вместе с семью новыми членами ( впервые санкции против нее были введены в декабре 2020 года);

впервые санкции против нее были введены в декабре 2020 года); самолет Boeing 737 EW-001PA, который Александр Лукашенко использует для личных поездок и поездок с семьей или ближайшим окружением. У беларусского диктатора также есть доступ к другим роскошным самолетам.

25 марта, в годовщину провозглашения независимости Беларусской Народной Республики, беларусы отмечают День воли.