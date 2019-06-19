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США ввели санкции против кредитной организации РФ за сотрудничество с КНДР

Вчера, 22:06
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США ввели санкции против кредитной организации РФ за сотрудничество с КНДР - фото

conan_mizuta/Pixabay

Министерство финансов США ввело санкции против небанковской кредитной организации Русское финансовое общество.

Согласно заявлению Минфина, российскую компанию внесли в санкционный список за помощь КНДР в обходе санкций.

По данным Вашингтона, Русское финансовое общество помогло Северной Корее обойти существующие ограничения на доступ к международной финансовой системе, открыв несколько банковских счетов для подсанкционной компании Dandong Zhongsheng.

«Минфин продолжает усиливать существующие санкции против индивидуальных лиц и компаний России и других стран, которые содействуют нелегальной торговле с Северной Кореей», — говорится в заявлении.

Теги:   Санкции против КНДР США КНДР Россия

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