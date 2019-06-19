США ввели санкции против кредитной организации РФ за сотрудничество с КНДР Вчера, 22:06 Цей матеріал також доступний українською conan_mizuta/Pixabay conan_mizuta/Pixabay

Министерство финансов США ввело санкции против небанковской кредитной организации Русское финансовое общество.

Согласно заявлению Минфина, российскую компанию внесли в санкционный список за помощь КНДР в обходе санкций.

По данным Вашингтона, Русское финансовое общество помогло Северной Корее обойти существующие ограничения на доступ к международной финансовой системе, открыв несколько банковских счетов для подсанкционной компании Dandong Zhongsheng.

«Минфин продолжает усиливать существующие санкции против индивидуальных лиц и компаний России и других стран, которые содействуют нелегальной торговле с Северной Кореей», — говорится в заявлении.