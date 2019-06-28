США ввели санкции против двух граждан Венесуэлы Сегодня, 01:15 77 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Brian Snyder REUTERS/Brian Snyder

Соединенные Штаты ввели санкции против двух граждан Венесуэлы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Согласно сообщению, под под санкции попали замминистра финансов генерала Луго Гомеса и бывший министр электрических мощностей и глава Национальной электрокорпорации Corpoelec Мотты Домингеса.

Напомним, в начале 2019 года лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя «исполняющим обязанности президента». США признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы и усилили санкционное давление на президента Николаса Мадуро.

В то же время в РФ признали Николаса Мадуро законным главой государства. Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Позже Министерство финансов США внесло в санкционный список министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, венесуэльскую судью Кэрол Падилью, а также центральный банк Венесуэлы и его руководителя Илиана Теран.