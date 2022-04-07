В Кремле отреагировали на санкции США против дочерей Путина

7 апреля, 16:29
Цей матеріал також доступний українською
Дмитрий Песков утверждает, что якобы не понимает мотивов США (Фото:Sergey Guneev/REUTERS)

Дмитрий Песков утверждает, что якобы не понимает мотивов США (Фото:Sergey Guneev/REUTERS)

Кремлевский режим отреагировал на новые ограничения со стороны США за вторжение в Украину, коснувшиеся членной семей представителей российской «элиты».

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Новые санкции коснулись, в частности Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, которые являются старшими дочерьми Владимира Путина.

Видео дня

По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, данный шаг американской стороны — «это продолжение такой оголтелой совершенно линии на введение разных рестрикций».

Читайте также:
Дочери Путина. Чем живут дети диктатора и что для них изменят персональные санкции Запада
Слушайте подкаст на эту тему

«Но в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-либо рестрикций к членам семей, ну это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы требуют какой-то оценки. Это то, что трудно понять и объяснить», — заявил спикер Путина.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Владимир Путин Российская агрессия Дочери Путина Санкции против России Дмитрий Песков Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X