В Кремле отреагировали на санкции США против дочерей Путина 7 апреля, 16:29 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Песков утверждает, что якобы не понимает мотивов США (Фото:Sergey Guneev/REUTERS)

Кремлевский режим отреагировал на новые ограничения со стороны США за вторжение в Украину, коснувшиеся членной семей представителей российской «элиты».

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Новые санкции коснулись, в частности Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, которые являются старшими дочерьми Владимира Путина.

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По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, данный шаг американской стороны — «это продолжение такой оголтелой совершенно линии на введение разных рестрикций».

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«Но в любом случае продолжающаяся линия на применение каких-либо рестрикций к членам семей, ну это говорит само за себя. Вряд ли подобные шаги, подобные подходы требуют какой-то оценки. Это то, что трудно понять и объяснить», — заявил спикер Путина.

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