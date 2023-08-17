США ввели санкции против четырех сотрудников ФСБ России 17 августа, 21:52 Флаг США (Фото:Angelique Johnson / Pixabay)

США ввели санкции против четырех сотрудников ФСБ РФ, причастных к отравлению российского политика Алексея Навального в 2020 году.

Об этом заявили в Минфине США.

В санкционный список попали Алексей Александров, Константин Кудрявцев, Иван Осипов и Владимир Паняев.

Александров, Осипов и Кудрявцев — сотрудники Института криминалистики ФСБ, а Паняев следил на Навальном перед отравлением.

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Все активы этих людей в Штатах заморозят и заблокируют все транзакции, касающиеся США. Также четырем гражданам и их ближайшим родственникам запретят въезд в страну.