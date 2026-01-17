Послы 27 стран Европейского Союза соберутся 18 января на экстренную встречу после того, как президент США Дональд Трамп пообещал волну повышения тарифов для европейских союзников, пока Соединенным Штатам не будет разрешено купить Гренландию, сообщило агентство Reuters .

Кипр, который председательствует в ЕС в течение шести месяцев, поздно вечером 17 января заявил, что созвал встречу на 18 января. Дипломаты ЕС сообщили, что она должна начаться в 18:00 по Киеву.

Реклама

17 января президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этими странами территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию.

Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или других платежей». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.

После этого президент Европейского совета Антонио Кошта сообщил, что сейчас координируется совместная реакция стран ЕС на заявление президента США.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь подтвердил приверженность Франции суверенитету и независимости народов Европы и других стран.

«Именно на этой основе мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать Украину. Именно на этой основе мы также решили принять участие в учениях, организованных Данией в Гренландии. Никакое запугивание или угроза не повлияют на нас — ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо в мире, когда мы столкнемся с такими ситуациями», — написал он.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что страна не позволит себя шантажировать и подчеркнул, что этот вопрос касается всего ЕС, а не только отдельных стран.

Reuters сообщило, что министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также подтвердил поддержку Дании и отметил, что тарифы не должны становиться частью переговоров по Гренландии.

Кроме того, осудил такое решение Трампа и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, назвав пошлины «абсолютно неправильными». Он отметил, что Гренландия является частью Королевства Дания, и ее будущее зависит от гренландцев и датчан.

Реклама:

«Применение тарифов к союзникам ради обеспечения коллективной безопасности союзников НАТО является абсолютно неправильным. Мы, конечно, будем напрямую обсуждать этот вопрос с администрацией США», — сказал премьер.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

Заявления о возможной аннексии Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они участились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Инфографика: NV

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и будут вести себя соответственно.

4 января премьер-министерка Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

Реклама:

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

16 января сообщалось, что руководство США планирует проводить переговоры с Данией и правительством Гренландии каждые две-три недели, создав рабочую группу для продолжения технических обсуждений. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, первая встреча в Вашингтоне 14 января была «хорошей» и «продуктивной».