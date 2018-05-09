США ввели новые санкции против российской оборонной компании 

Российская компания не сможет покупать и продавать оружие США

Госдепартамент США ввел новые санкции против российской государственной оборонной компании Рособоронэкспорт. Об это сообщается на сайте Федерального реестра США.

Санкции подразумевают запрет на приобретение оружия Рособоронэкспорта государственными структурами США и продажу оборонной компании американской продукции. Также американским госкомпаниям запрещается предоставлять Рособоронэкспорту услуги в области обороны.

Подобные меры были введены американским правительством за сотрудничество РФ с Ираном, Сирией и КНДР.

Новые санкции не касаются достигнутых ранее договоренностей о закупке, ремонте и обслуживании вертолетов Ми-17.

Напомним, 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал одобренный обеими палатами Конгресса закон о введении новых санкций против России, Ирана и Северной Кореи.

В санкционный список были включены российские предприятия, связанные с оборонной промышленностью: Калашников, Уралвагонзавод, Рособоронэкспорт, МИГ, Сухой, Туполев, Ростех и другие.