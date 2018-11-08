08 ноября 2018, четверг

США ввели новые санкции против России из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе

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США решили ввести новые санкции против РФ
Фото: pixabay.com

США решили ввести новые санкции против РФ

США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Об этом заявил в четверг спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, сообщают РИА Новости.

"Сегодня Соединенные Штаты вводят финансовые санкции, новые санкции, относящиеся к Крыму и Донбассу… Это санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций, которые поддерживают попытки России интегрировать Крымский регион Украины через частные инвестиционные и приватизационные проекты или которые причастны к серьезным нарушениям прав человека", - сказал он.

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Однако, Волкер не уточнил, кто именно стал объектом новых санкций.

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