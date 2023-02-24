США ввели новые санкции против России в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля, 16:55 США расширили санкции против страны-террориста (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

США в пятницу, 24 февраля, ввели санкции против 22 физических и 83 юридических лиц страны-агрессора России, а также ввели ограничения против металлургического и горнодобывающего секторов российской экономики. Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Санкции «еще больше изолируют Россию от международной экономики и препятствуют возможности России получать капитал, материалы и технологии» для поддержки ее полномасштабной войны против Украины, заявили в ведомстве.

Видео дня

В черный список попал ряд российских банков, в том числе Московский Кредитный Банк, Ланта-Банк, Металлинвестбанк, МТС Банк, банк Левобережный, банк Санкт-Петербург, банк Приморье, СДМ-Банк и другие.

Санкции ввели и против предприятий металлургического и горнодобывающего сектора экономики России: ООО Металлург-Туламаш (производитель стали и вооружения для ВМФ РФ), Мценскпрокат (производитель сплавов и изделий для авиационной и оборонной промышленности страны-агрессора), Центральный научно-исследовательский институт Буревестник (производитель оружия и артиллерии) и других.

Ограничения также коснулись фирм и людей, работающих в секторах электроники и технологий, в том числе производителей и импортеров специализированного или высокотехнологичного оборудования, которое используют российские оборонные предприятия («инновационный центр» Сколково, Макстех, Novilab Mobile, Промтехэксперт и другие).

В обновленный санкционный список попали вице-премьер страны-террориста Татьяна Голикова и ее муж Виктор Христенко, ряд российских министров, пропагандистка Ольга Скабеева, жена бывшего командующего войсками оккупантов Сергея Суровикина Анна Суровикина, бизнесмен и бывший зять премьера Михаила Мишустина Александр Удодов, которого подозревают в отмывании денег, и другие.

Также под санкции попали российско-туркменский торговец оружием Нурмурад Курбанов, который поддерживает режимы Путина и Лукашенко, связанная с ГРУ и минобороны России ЧВК Редут и ряд людей и компаний, которые помогают стране-агрессору обходить санкции: швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти, сеть партнеров и компаний которого тайно закупали западные технологии и оборудование для российских спецслужб, его сообщники гражданин Германии Маркус Герхард Мюллер, граждане Швейцарии Рональд Эрик Косман, Бруно Коллер и другие.

В Белом доме сообщили, что США с 10 марта вводят 200-процентную пошлину на алюминиевые продукты российского производства.