США объявили новые санкции против РФ. Они касаются росСМИ, финансовых услуг и энергоресурсов 8 мая, 19:40 Цей матеріал також доступний українською США объявили о новых санкциях против России за развязанную Кремлем войну в Украине (Фото:Посольство Украины в США)

Соединенные Штаты 8 мая объявили новый пакет санкций против России из-за войны в Украине. Они касаются крупнейших российских телеканалов, финансовых услуг, а также ограничений на использование российской нефти.



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Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Санкции будут касаться трех крупнейших российских пропагандистских телеканалов, связанных с Кремлем: Первый канал, Россия-1 и НТВ. США запрещает размещение рекламы и предоставление оборудования каналам. Отмечается, что они являлись крупнейшими получателями иностранного дохода.

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Также США ограничивает доступ России к американским финансовым услугам (бухгалтерскому учету, корпоративным и трастовым услугам). Они, как утверждает Вашингтон, играют ключевую роль для обогащения российских компаний и элит.



Соединенные Штаты также подтверждают намерение стран Большой семерки постепенно отказаться или запретить импорт российской нефти, а также обязуются обеспечить стабильность глобального рынка энергоносителей.

Вашингтон вводит дополнительные ограничения касательно промышленности России — деревообрабатывающей, производства двигателей, бойлеров, вентиляторов, бульдозеров и других промышленных коммерческих товаров.



Санкции США касаются российской компании Промтехнология, производящей стрелковое оружие, семи транспортных и одной судоходной компании. Кроме того, Штаты приостанавливают разрешения на экспорт ряда ядерных материалов в Россию.

Также Вашингтон вводит визовые ограничения в отношении около 2600 российских и белорусских чиновников и военных деятелей обеих стран, причастных к преступлениям в Украине, а также вводит санкции против восьми руководителей российского Сбербанка, 27 руководителей Газпромбанка, Московского промышленного банка и 10 его дочерних структур.



«Путину не удалось достичь первоначальной военной цели и завладеть Украиной, но ему удалось превратить Россию в глобального изгоя. Сегодня США, Европейский Союз и Большая семерка обязались увеличить цену [войны РФ в Украине], приняв дальнейшие совместные действия, согласующиеся с соответствующими юридическими полномочиями и процессами», — отметили в Белом доме.

Там подчеркнули, что беспрецедентные санкции уже наносят огромный ущерб российской экономике, а экспортный контроль преградил доступ России к критически важным технологиям и цепочкам поставок, необходимым для поддержки ее военных амбиций.

«Война Путина уничтожит экономические достижения России за последние 15 лет», — отметили в Белом доме.

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