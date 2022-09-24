Россию ждут тяжелые экономические последствия в случае аннексии украинских территорий — Белый дом 24 сентября, 01:26 Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Если Россия начнет аннексию оккупированных украинских территорий, США и другие страны готовы ввести немедленные санкции, которые приведут к тяжелым последствиям для российской экономики.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.



«Мы готовы возложить на Россию дополнительные быстрые и тяжелые экономические последствия — вместе с нашими союзниками и партнерами — в ответ на эти действия, если они пойдут дальше по аннексии», — заявила администрация Байдена.

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20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили дать своих псевдореферендумов. Боевики "Л/ДНР" заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольная Кремлю марионеточная «власть» Херсонской области заявила о планах провести «референдум» о «вхождение» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23-27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

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