Россию ждут тяжелые экономические последствия в случае аннексии украинских территорий — Белый дом

24 сентября, 01:26
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Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Если Россия начнет аннексию оккупированных украинских территорий, США и другие страны готовы ввести немедленные санкции, которые приведут к тяжелым последствиям для российской экономики.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы готовы возложить на Россию дополнительные быстрые и тяжелые экономические последствия — вместе с нашими союзниками и партнерами — в ответ на эти действия, если они пойдут дальше по аннексии», — заявила администрация Байдена.

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20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили дать своих псевдореферендумов. Боевики "Л/ДНР" заявили, что  фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольная Кремлю марионеточная «власть» Херсонской области заявила о планах провести «референдум» о «вхождение» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23-27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Белый дом Украина-США Санкции против России Санкции США Санкции Запада Война в Украине Псевдореферендум Война России против Украины аннексия

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