Трамп анонсировал пошлины на импорт из Японии, Южной Кореи и еще пяти стран

Президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин на импорт товаров из семи стран, среди которых Япония, Южная Корея, Казахстан, Малайзия, Мьянма, Лаос и Южно-Африканская Республика.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. Новые тарифы вступят в силу с 1 августа 2025 года.

В своих сообщениях Трамп опубликовал официальные письма лидерам Японии и Южной Кореи, в которых сообщается о введении единого тарифа в 25% на все товары из этих стран — отдельно от других уже действующих пошлин. По его словам, аналогичные условия будут применяться и к товарам, которые транспортируются через эти страны с целью обхода пошлин.

Реклама

В то же время Трамп отметил, что компании из Японии и Южной Кореи смогут избежать новых пошлин, если перенесут производство в США. Он пообещал, что американские власти будут способствовать быстрому согласованию таких проектов — в пределах нескольких недель.

Позже он обнародовал аналогичные письма еще пяти странам, указав ставки пошлин:

Казахстан — 25%,

Малайзия — 25%,

Лаос и Мьянма — 40%,

Южно-Африканская Республика — 30%.

Несмотря на различие в тарифных ставках, содержание писем осталось фактически одинаковым. В них, кроме предложения перенести производство в США, также содержится предупреждение: в случае, если любая из этих стран решит повысить собственные пошлины на американские товары, США автоматически добавят эту цифру к уже установленному тарифу.

«Если вы по каким-либо причинам повысите свои тарифы, то независимо от размера — эта цифра будет добавлена к 25%», — написал Трамп.

Ранее Axios сообщал, что администрация Трампа с 7 июля начнет рассылать странам, которые экспортируют товары в США, письма с указанием ввозных пошлин.

2 апреля 2025 года администрация Трампа официально ввела «взаимные» пошлины, которые затронули около 185 стран. Минимальный размер тарифа составлял 10% (в том числе и для Украины).

Для Китая новый тариф составлял 34%, но учитывая введенные в марте 20% пошлины против КНР из-за предполагаемой роли в поставках фентанила в Америку, совокупные пошлины для Китая составили 54%.

В ответ Китай 4 апреля ввел 34% пошлины на все товары из США, а также заявил, что введет меры экспортного контроля на семь видов редкоземельных металлов, которые используются при создании высокотехнологичных продуктов, например, компьютерных чипов. В частности, речь идет о гадолиний и иттрий.

Трамп назвал это «ошибкой» и с 9 апреля ввел дополнительные тарифы против Китая в размере 104%. Китай в долгу не остался и 9 апреля повысил пошлины для США до 84%.

В свою очередь Дональд Трамп еще раз повысил пошлины для Китая — уже до 125% («за отсутствие уважения к мировой торговле») и параллельно дал разрешение на 90-дневную паузу на введение новых пошлин для других стран.

Инфографика: NV

В конце апреля Трамп пообещал снизить пошлины на товары из Китая и подчеркнул, что у него «очень хорошие отношения» с главой КНР Си Цзиньпином. Трамп заявил, что тарифы на китайские товары «существенно снизятся, но они не будут нулевыми».

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что тарифные ограничения между Соединенными Штатами и Китаем не смогут сохраняться долго, поэтому в будущем можно ожидать «деэскалацию» в торговых отношениях между двумя странами.

12 мая 2025 года США и Китай договорились снизить взаимные пошлины на импорт на 90 дней.