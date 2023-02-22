США в ближайшие дни введут новые санкции против РФ — министр финансов 22 февраля, 00:32 Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

В ближайшие дни США и их союзники планируют ввести новые санкции против России, которые будут направлены на товары двойного назначения. Ограничения также предусматривают пресечение переправки запрещенных товаров через приграничные страны.

Об этом заявил министр финансов США Уолли Адейемо, пишет Reuters.



По его словам, санкции будут ограничивать возможность России покупать товары, такие как холодильники и микроволновки, которые могут использоваться для производства проводников, необходимых для вооруженных сил. Ограничения также предусматривают пресечение переправки запрещенных товаров через приграничные страны.

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Замминистра финансов США рассказал, что представители коалиции из более чем 30 стран предупредят компании, финансовые учреждения и частных лиц, которые продолжают вести бизнес с Россией, о возможных санкциях в случае, если они продолжат сотрудничать со страной-агрессором.

«Широта этой коалиции — это то, что позволит нам продолжать изолировать Россию… Мы заставим тех, кто не выполняет наши санкции и меры экспортного контроля, выбирать между экономическими связями с нашей коалицией стран, представляющих более половины мирового ВВП, и оказанием материальной поддержки России, экономике, которая с каждым днем становится все более изолированной», — отметил чиновник.

Адейемо также отметил, что будут предупреждены индийские и китайские компании о недопустимости помощи в обходе антироссийских санкций.

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«Через год после начала войны российская экономика больше похожа на экономику Ирана и Венесуэлы, чем на экономику члена (G20 — ред.)», — уточнил он.