США ужесточат санкции против Ирана за продажу баллистических ракет России — Politico 17 октября, 21:32 США введут новые санкции против Ирана (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

США планируют ужесточить санкции против Ирана за помощь стране-агрессору России, сообщает Politico со ссылкой на официального представителя США.

Как пишет издание, санкции, вероятно, будут включать экономические ограничения и некоторые меры экспортного контроля. Их введут как против Тегерана, так и против третьих стран, которые помогают Ирану и России.



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«Всем в мире, кто продает Ирану материалы, которые могут быть использованы для [беспилотников] или баллистических ракет, или кто участвует в полетах между Ираном и Россией: проявите должную осмотрительность, потому что мы обязательно наложим санкции на любого, кто помогает иранцам помогать россиянам убивать украинцев», — сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Собеседник Politico добавил, что Иран солгал о том, что не продавал беспилотники России, и «их поймали на этой лжи».

Инфографика: НВ

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия, вероятно, заключила контракт с Ираном на поставку беспилотников большой дальности Arash-2.

The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц написал, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

По данным разведки, Иран готовит первую партию Fateh-110 и Zolfaghar — двух иранских баллистических ракет малой дальности. Они способны поражать цели на расстоянии 300 и 700 км, заявили собеседники WP.

В МИД Ирана 17 октября в очередной раз заявили, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что Иран становится соучастником преступления агрессии, военных преступлений и терактов России против Украины. Ведомство призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности.

Утром 17 октября Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. Удары разрушили один жилой дом и повредили еще несколько, в нежилом здании начался пожар. Погибли четыре человека, среди них — беременная девушка на шестом месяце и ее муж. По меньшей мере четыре человека пострадали, 19 жителей удалось спасти.

Президент Владимир Зеленский 11 октября заявил, что, по данным разведки, страна-агрессор Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников-камикадзе Shahed. В сентябре США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, которые поставляются РФ.