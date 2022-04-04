На этой неделе. США введут дополнительные санкции против России — Белый дом 4 апреля, 23:32 Цей матеріал також доступний українською Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

США объявят о новых санкциях против России на этой неделе, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга. Об этом сообщает СNN.

«Вы можете ожидать дальнейших объявлений о санкциях на этой неделе», — сказал Салливан, отвечая на вопросы журналистов.

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Он добавил, что Вашингтон согласовывает с союзниками и партнерами точные параметры новых санкций.

Ранее президент Европарламента Роберта Метсола заявила о необходимости разработать стратегию, которая ударит по российской экономике пропорционально беспрецедентной жестокости войны, которую ведет РФ против Украины.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал ускорить работу ЕС над дальнейшими санкциями против РФ после открывшихся фактов убийств, пыток и изнасилований, совершенных российскими оккупантами в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и других городах Украины.

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