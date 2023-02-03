США впервые объявили о передаче Украине конфискованных российских активов

3 февраля, 23:06
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США передадут Украине конфискованные у российского олигарха активы (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

США передадут Украине конфискованные у российского олигарха активы (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные активы подсанкционного российского олигарха Константина Малофеева на сумму 5,4 млн долларов передадут Украине. Об этом сообщает CNN.

Гарланд в пятницу, 3 февраля, встретился с украинским коллегой Андреем Костиным.

«Сегодня я объявляю, что санкционировал первую в истории передачу конфискованных российских активов для использования в Украине… Конфискованные средства далее будут переданы Госдепартаменту для поддержки народа Украины. Российские военные преступники не найдут убежища в США», — сказал он.

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Костин поблагодарил США за поддержку и сказал, что украинский народ этого не забудет.

2 февраля фдеральный суд Манхэттена принял решение о конфискации 5,4 млн долларов подсанкционного российского олигарха и владельца Царьград ТВ Константина Малофеева.

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Малофеев попал под американские санкции в 2014 году, а в 2022-м его обвинил в нарушении санкций. По данным прокуроров, Малофеев пытался перевести деньги со счета в денверском Sunflower Bank деловому партнеру в нарушение санкций США.

В конце декабря Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал закон о финансировании федерального правительства, который в том числе предусматривает право Минюста передавать Госдепартаменту конфискованные активы, чтобы затем направлять их Украине.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Украина-США Активы Поддержка Украины Война России против Украины Восстановление Украины конфискация активов

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