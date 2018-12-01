США внесли Пакистан в список стран-нарушителей религиозных свобод Сегодня, 18:06 1 Цей матеріал також доступний українською США внесли Пакистан в черный список за нарушения религиозных свобод

Государственный департамент США внес Пакистан в черный список стран, в которых систематически нарушают религиозные свободы граждан.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Пакистан внесен в список "стран, вызывающих особую обеспокоенность". Год назад Пакистан включили в отдельный перечень для наблюдений.

Помимо Пакистана, в черный список внесли Бирму, Китай, Эритрею, Иран, Северную Корею, Судан, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан.

В отдельный список правительств, которые участвовали или допускали "серьезные нарушения религиозной свободы", попали Коморские острова, Россия и Узбекистан.

"В слишком многих местах по всему миру людей продолжают преследовать, заключать в тюрьму или даже убивать за то, что они просто живут своей жизнью в соответствии со своими убеждениями", - заявил Помпео.

В прошлом году в ежегодно обновляемый перечень вошли Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, КНДР, Судан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.