30 мая 2018, среда

США: Вместо разжигания конфликта на Донбассе, Россия должна согласиться на миротворцев

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Вашингтон призывает Россию согласиться на миротворческую операцию, которая бы учитывала суверенитет Украины и завершила боевые действия на Донбассе.

Соответствующее заявление в среду, 30 мая, распространило посольство США в Украине.

"Вместо того, чтобы разжигать конфликт, Россия должна согласиться на миротворческую операцию, которая будет учитывать суверенитет Украины и положит конец боевым действиям", - говорится в сообщении дипломатов по случаю Международного дня миротворцев, который отмечался 29 мая.

Напомним, Россия согласна на миротворцев ООН на востоке Украины только при условии, что они будут размещены на линии разграничения с поддерживаемыми РФ боевиками. Киев настаивает на введении миротворческой миссии на всю территорию Донбасса.

По словам министра иностранных дел Павел Климкин, Украина отвергает дополнительные требования России относительно процесса урегулирования на Донбассе.

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер ранее заявлял, что миротворческие силы Организации Объединенных Наций должны заменить российские войска в Донбассе.

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