США решили вернуть в Польшу 1-ю бронетанковую бригаду

Первую бригаду 1-й кавалерийской дивизии армии США перебросят в Польшу в рамках операции Atlantic Resolve для поддержки союзников и маневров на восточном фланге, сообщает Defence24.

В начале года армия США объявила, что 1-я танковая бригадная боевая группа 1-й кавалерийской дивизии будет перенесена в Европу этим летом, чтобы заменить команду 2-й танковой бригады 1-й пехотной дивизии. Ранее она дислоцировалась в Форт-Худе в штате Техас.

Impressive! #Ironhorse is on the move to Europe in support of Operation #AtlanticResolve. #90SecondsOfAwesome pic.twitter.com/62suYuZnQ4