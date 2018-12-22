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США вернут Украине картину, которая была похищена во время Второй мировой войны

Сегодня, 08:01
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Картина Михаила Панина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной

Фото: Embassy of Ukraine in the USA/Посольство Украины в США

Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР проводят процедуру возврата картины художника Михаила Панина Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной, которая во время Второй мировой войны была похищена из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США.

Сейчас это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США в возвращении памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Сейчас идет финальный этап рассмотрения судом иска, по результатам которого картина должна быть официально возвращена Соединенными Штатами в Украину. Для подтверждения происхождения картины именно из Днепропетровского музея в суд переданы необходимые доказательства.

Теги:   Картина Украина США

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