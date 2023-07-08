Могли подорвать поддержку Киева. Украина обеспокоена тайными переговорами между экс-чиновниками США и Россией — NBC News 8 июля, 10:24 Флаги России и США (Фото:REUTERS/Максим Шеметов)

Украина обеспокоена тайными переговорами бывших чиновников США с главой МИД России Сергеем Лавровым и другими российскими деятелями, опасаясь, что такие дискуссии могли подорвать поддержку Киева Вашингтоном, в том числе и позицию по вступлению в НАТО.

Об этом заявил украинский чиновник в комментарии NBC News, добавив, что Киев «внимательно следит за публикациями и комментариями относительно тайной встречи».

«Учитывая то, что эти материалы появились в СМИ незадолго перед вильнюсским саммитом, возникает вопрос, не связана ли жесткая позиция Вашингтона относительно приглашения Украины в НАТО с этими закулисными консультациями», — заявил чиновник от имени правительства Украины.

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Сообщается, что в апреле бывшие высокопоставленные чиновники национальной безопасности США провели тайные переговоры с россиянами, близкими к Кремлю, включая Лаврова.

Отмечается, что администрация Байдена была проинформирована, но не руководила переговорами, которые имеют целью проложить путь для того, чтобы «положить конец войне в Украине».

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Один из участников встречи с Лавровым, бывший президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас, объяснил свое решение встретиться с Лавровым, назвав такие взаимодействия «ценными возможностями сохранить каналы коммуникации открытыми в те моменты, когда официального взаимодействия либо не существует, либо оно является непродуктивным, а ставки высоки».

Он добавил, что такого рода переговоры «имеют наилучшие шансы быть полезными, если они остаются конфиденциальными».

После обнародования информации о встрече Лаврова с несколькими бывшими американскими дипломатами встал вопрос о том, не подрывают ли такие взаимодействия с россиянами рычаги влияния на Украину и не противоречат ли позиции администрации Байдена о том, что никаких «закулисных соглашений» с Москвой относительно будущего Украины не будет заключено.

Министерство иностранных дел России подтвердило, что Лавров в апреле встретился с членами Совета по международным отношениям, но сказал, что на повестке дня не было мирного плана для Украины, утверждая, что они обсудили более широкий круг международных вопросов.

«Сообщения о тайных переговорах по Украине… с американской стороной не соответствуют действительности. Это фейк», — сообщила в Telegram пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Украинский чиновник, комментируя встречу с Лавровым, также подчеркнул, что Лавров и другие руководители российского правительства остаются под санкциями США.

«Есть место для правовой оценки законности такой встречи с подсанкционным лицом», — сказал чиновник.

Правительство США и другие страны ввели санкции против Лаврова, российского диктатора Владимира Путина и других россиян в феврале 2022 года, на второй день войны, ссылаясь на «неоправданное, неспровоцированное и преднамеренное вторжение России в Украину».

Санкции США заморозили любые активы россиян в Соединенных Штатах и запретили гражданам США вести с ними деловые операции. Санкции не запрещали американцам разговаривать или встречаться с российскими официальными лицами.

Ранее телеканал NBC сообщал, что группа бывших высокопоставленных чиновников по нацбезопасности США провела тайные переговоры с известными россиянами и топ-чиновниками Кремля. По данным СМИ, переговоры проводились, чтобы создать основу для будущих переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявляла, что эта информация якобы является фейком.

Позже представитель Госдепа США сообщил, что Белый дом не санкционировал эти переговоры и добавил, что Вашингтон продолжит передавать оружие ВСУ, чтобы украинцы «могли вести переговоры с позиции силы, когда посчитают, что время пришло».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Белый дом знал о «тайных переговорах» бывших чиновников США с близкими к Кремлю известными россиянами и главой российского МИД Сергеем Лавровым.