Консультации проводятся в данный момент. США ведут переговоры о передаче Украине средств ПВО большой дальности — Пентагон 21 марта, 23:04 Цей матеріал також доступний українською Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

США и другие страны обсуждают предоставление Украине средств противовоздушной обороны большой дальности, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, США ведут «постоянные переговоры» с другими странами, чтобы предоставить Украине оборонное оружие. Речь идет в том числе о средствах «противовоздушной обороны большой дальности».

Видео дня

Кирби также подчеркнул, что эти консультации проводятся в текущий момент.

Ранее британская разведка заявила, что Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.