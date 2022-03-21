Консультации проводятся в данный момент. США ведут переговоры о передаче Украине средств ПВО большой дальности — Пентагон

21 марта, 23:04
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Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

США и другие страны обсуждают предоставление Украине средств противовоздушной обороны большой дальности, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

По его словам, США ведут «постоянные переговоры» с другими странами, чтобы предоставить Украине оборонное оружие. Речь идет в том числе о средствах «противовоздушной обороны большой дальности».

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Кирби также подчеркнул, что эти консультации проводятся в текущий момент.

Ранее британская разведка заявила, что Россия не смогла получить контроль над воздушным пространством Украины.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Российская агрессия Оборона Пентагон Война в Украине Джон Кирби

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