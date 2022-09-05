«Это наша надежда». Американцы ведут переговоры о контролируемом распаде России — эксперт 5 сентября, 10:22 Эксклюзив НВ Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

США ведут переговоры по распаду России, но стремятся, чтобы он был контролируемым, рассказал эксперт по международной безопасности Евгений Жеребецкий в эфире Радио НВ.

«За плечами [диктатора Владимира] Путина американцы вели переговоры о том, чтобы произошел распад России, но контролируемый. И это наша надежда. Я понимаю, что это может выглядеть как вымысел, конспирология, но теоретически все очень совпадает. С одной стороны, они заинтересованы, чтобы мы выиграли [войну], но боятся, чтобы Россия не рухнула. А, может, у них переговоры о ликвидации Путина на хорошей стадии», — отметил Жеребецкий.

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В конце августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцы увидят распад РФ и в существующем виде страна не будет функционировать.

Российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что чем дольше будет продолжаться война против Украины, тем вероятнее распад РФ на несколько частей.

Эксперт по долгосрочным стратегиям и участник Несторовской группы интеллектуалов Евгений Глебовицкий рассказал, каким будет конец путинского режима в России: «Укрепляя вертикаль власти, Путин делает ее менее гибкой, но и более хрупкой. Поэтому она будет выглядеть крепкой до последнего дня, а потом внезапно рассыплется».

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