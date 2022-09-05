«Это наша надежда». Американцы ведут переговоры о контролируемом распаде России — эксперт
Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)
США ведут переговоры по распаду России, но стремятся, чтобы он был контролируемым, рассказал эксперт по международной безопасности Евгений Жеребецкий в эфире Радио НВ.
«За плечами [диктатора Владимира] Путина американцы вели переговоры о том, чтобы произошел распад России, но контролируемый. И это наша надежда. Я понимаю, что это может выглядеть как вымысел, конспирология, но теоретически все очень совпадает. С одной стороны, они заинтересованы, чтобы мы выиграли [войну], но боятся, чтобы Россия не рухнула. А, может, у них переговоры о ликвидации Путина на хорошей стадии», — отметил Жеребецкий.
В конце августа секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцы увидят распад РФ и в существующем виде страна не будет функционировать.
Российский оппозиционный политик Илья Пономарев считает, что чем дольше будет продолжаться война против Украины, тем вероятнее распад РФ на несколько частей.
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Эксперт по долгосрочным стратегиям и участник Несторовской группы интеллектуалов Евгений Глебовицкий рассказал, каким будет конец путинского режима в России: «Укрепляя вертикаль власти, Путин делает ее менее гибкой, но и более хрупкой. Поэтому она будет выглядеть крепкой до последнего дня, а потом внезапно рассыплется».
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