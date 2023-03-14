США хотят выделить $3,6 миллиарда для сдерживания России в Европе 14 марта, 10:35 13 марта Белый дом направил в Конгресс США рекордный в мирное время оборонный бюджет (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

США хотят потратить $3,6 миллиарда на Европейскую инициативу сдерживания. Деньги заложены в бюджет на 2024 финансовый год.

Об этом говорится на сайте Пентагона.

«В Европе бюджет на 2024 финансовый год позволит Минобороны продолжать противостоять российской агрессии против союзников и партнеров НАТО», — заявили там.

Видео дня

Так, кроме $3,6 млрд на программу Европейская инициатива сдерживания, вклад США в бюджет НАТО составит $601 млн, на программу НАТО по инвестициям в безопасность выделят $293 млн, на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) — $300 млн.

13 марта Белый дом направил Конгрессу США проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год, предусматривающий рекордные в мирное время расходы в размере $886 млрд.