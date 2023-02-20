Красная угроза. США в ООН заявили, что если Китай начнет поставлять оружие в РФ, то пересечет «красную линию» 20 февраля, 02:33 США предостерегли Китай от помощи РФ (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд в очередной раз предостерегла Китай от поставок оружия в РФ.



Об этом сообщает CNN.

«Мы приветствуем заявление Китая о том, что он хочет мира, поскольку это то, к чему мы всегда стремимся в таких ситуациях. Но мы также должны ясно осознавать: если китайцы или кто-то другой намерен оказать летальную поддержку россиянам в их жестоком нападении на Украину, то это неприемлемо. Это было бы красной линией, — заявила представительница США.

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Она отметила, что США рассматривают Китай как противника и готовы к конкуренции с ним.

«Президент сказал, что мы рассматриваем Китай как противника. Мы готовы конкурировать с ним… и, когда это необходимо, противостоять китайцам. Это то, что мы делаем и будем делать, чтобы иметь гарантию, что наши национальные интересы всегда на первом плане», — заявила Томас-Гринфилд.

Ранее СМИ сообщали, что Китай продолжает тайно поставлять в Россию разную нелетальную военную помощь, состоящую из формы и бронежилетов.

19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил информацию, что Пекин рассматривает возможность предоставления "смертельной поддержки" России, включая оружие и боеприпасы.

18 февраля руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И анонсировал мирную инициативу «по политическому урегулированию кризиса в Украине», которую Китай обещает обнародовать до конца февраля.

По его словам, документ будет содержать, в частности, позиции о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет.