США в бюджете на 2024 год продолжат поддерживать Украину — Блинкен 23 марта, 23:10 Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Michael A. McCoy)

Бюджет США на 2024 год рассчитан на то, чтобы продлить поддержку Украины в сфере безопасности, энергетической и гуманитарной.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления перед Комитетом иностранных дел Палаты представителей по бюджету на 2024 год.

«Бюджет США продолжит нашу безопасность, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины, чтобы гарантировать, что война президента Путина завершится стратегическим поражением», — подчеркнул Блинкен.

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Он также отметил, что новый бюджет «поможет США противостоять продвижению авторитаризма и отступления демократии, укрепляя демократии по всему миру, в том числе путем поддержки независимых СМИ, борьбы с коррупцией, защиты свободных и честных выборов».

«Он (бюджет — ред.) позволит нам платить взносы в международные организации, поскольку Соединенные Штаты должны быть за столом переговоров, где принимаются решения по новым международным правилам, влияющим на жизнедеятельность народов», — добавил госсекретарь США.

29 декабря 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о бюджете на 2023 финансовый год. Бюджетный пакет содержит $772 млрд. на внутренние программы и $858 млрд. на оборону. Он включает почти $45 млрд на чрезвычайную помощь Украине и около $38 млрд для возобновляемых после стихийных бедствий регионов.