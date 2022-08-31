США в ближайшие дни объявят о дополнительной военной помощи Украине — Белый дом

31 августа, 18:40
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Джон Кирби (Фото:defense.gov)

Джон Кирби (Фото:defense.gov)

Администрация президента США Джо Байдена объявит о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности в ближайшие дни.

Об этом сказал официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Reuters.

«В ближайшие дни будут объявлены будущие меры по обеспечению безопасности», — сказал Кирби.

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В День Независимости Украины 24 августа президент США утвердил крупнейший в истории пакет военной помощи для Украины на сумму 2,98 миллиарда долларов США.

Он включает ЗРК NASAMS, авиационные системы борьбы с БПЛА VAMPIRE, дроны RQ-20 Puma и не только.

Всего с января 2021 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более 13,5 миллиарда долларов.

https://www.youtube.com/embed/JpHfgl5znP4
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Белый дом Джон Кирби

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