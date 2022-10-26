Производитель передал правительству США две системы ПВО NASAMS, предназначенные для Украины

26 октября, 09:58
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Украина может получить системы ПВО NASAMS уже в этом месяце (Фото:ukrmilitary.com)

Украина может получить системы ПВО NASAMS уже в этом месяце (Фото:ukrmilitary.com)

Компания-производитель Raytheon Technologies передала правительству США две системы ПВО NASAMS, которые предназначены для Украины и поступят в страну в ближайшее время.

Об этом сообщил гендиректора компании Грег Хейс в интервью CNBC.

По его словам, системы ПВО передали несколько недель назад.

«Мы уже поставили две системы NASAMS. Две из них мы передали правительству несколько недель назад. В ближайшее время они будут развернуты в Украине», — отметил Хейс.

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Он уточнил, что NASAMS может сбивать все — от беспилотников до баллистических ракет.

https://www.youtube.com/watch?v=mPrDBR6teFM

Президент Владимир Зеленский после массированных российских ударов по Украине попросил лидеров Большой семерки передать Украине системы ПВО и ПРО среднего и дальнего радиуса действия. Украина неоднократно просила иностранных партнеров помочь защитить небо от атак РФ.

Инфографика: НВ

Накануне президент США Джо Байден во время разговора с Зеленским пообещал, что Украина получит современные системы ПВО, и осудил российские «бессмысленные атаки».

Две батареи ЗРК NASAMS вошли в состав пакета помощи Украине на сумму $820 млн, о котором США объявили 1 июля. А 24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, который включает еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды к ним.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина получит системы ПВО уже в этом месяцев.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Война России против Украины ПВО Украины NASAMS

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