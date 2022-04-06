США уже отправили в Украину дроны-камикадзе Switchblade и обучают военных работе с ними — Пентагон 6 апреля, 22:06 Цей матеріал також доступний українською Дроны-камикадзе Switchblade (Фото:AeroVironment)

Пентагон уже отправил в Украину 100 дронов-камикадзе Switchblade и обучает украинских военных в США их применять. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

«Мы уже заказали 100 дронов Switchblade на наших складах и отправили их. Я не знаю, где они находятся сейчас в процессе транспортировки, но они отправились в начале этой неделе. Поэтому они будут в Украине скоро, если только они уже не прибыли», — сказал он во время брифинга.

Видео дня

Он добавил, что Минобороны США ведут переговоры с украинскими властями о дальнейшем использовании дронов и о дополнительных поставках, если такие потребуются.

«Это не те системы, которые украинцы обычно используют, поэтому потребуется обучение. Это не очень сложные системы и нет необходимости в длительных тренировках. Можно научиться их применять за два дня или около того», — сказал Кирби.

Он добавил, что американские военные уже обучают небольшую группу украинцев в США работе со Switchblade. По его словам, в скором времени они вернутся в Украину, чтобы научить других военных применять эти беспилотники.

Беспилотник Switchblade оснащен камерами, системами наведения и боеголовками и может развивать скорость около 100 км/ч. Дрон использует GPS-координаты в реальном времени и видео, что позволяет быстро и точно определять цель и наносить максимальный урон.

Оператор может быстро запустить беспилотник, выбрать цель и запустить дрон прямо в нее — все это происходит достаточно быстро и на безопасном для оператора расстоянии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.