США уверены в выводах Нидерландов по крушению MH17 - Госдеп

"Пришло время для России прекратить свою ложь и объяснить ее роль в сбивании (самолета)"

Госдепартамент США полностью доверяет выводам нидерландской комиссии по крушению малайзийского Boeing рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, на востоке Украины в июле 2014 года, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

"Соединенные Штаты полностью доверяют выводам JIT, представленным генпрокурором Нидерландов... Мы напоминаем, что требование Совбеза ООН - чтобы "виновные ... были привлечены к ответственности и чтобы все государства в полной мере сотрудничали с усилиями по установлению виновных". Мы призываем Россию, в частности, уважать и соблюдать резолюцию 2166 (2014) Совета Безопасности ООН. Пришло время для России прекратить свою ложь и объяснить ее роль в сбивании (самолета)", - говорится в заявлении.

Как отмечается, "объявление подтверждает и добавляет детали к тому, о чем мы говорили с самых первых дней этой трагедии: MH17 был сбит российской ракетной установкой Бук, выпущенной с территории на востоке Украины, контролируемой Россией".

Напомним, 24 мая Международная следственная группа в Нидерландах показала обломки российской ракеты, которой сбили малазийский Боинг рейса MH17 под Донецком 17 июля 2014.

В общем следователям удалось выяснить, кому принадлежит и откуда привезли Бук, которым убили 298 пассажиров МН17. Международные следователи установили, что ракета-убийца принадлежала 53-ей зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске.

Международные следователи попросили откликнуться свидетелей катастрофы МН17. В частности, речь идет о перемещении ракеты-убийцы в день трагедии, 17 июля 2014 и другие факты. Следователи же восстановили в формате видео маршрут вывоза Бука в Россию.

После этого российское министерство обороны заявило, что ни один российский зенитно-ракетный комплекс не пересекал границу с Украиной.

Катастрофа малазийского Боинга произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту.