США увеличат давление на Россию. Чего ожидает Кремль от выборов в Украине

Каждые месяц или два США планируют усиливать санкции против России. Такой шаг является результатом нежелания Кремля занять конструктивную позицию относительно Донбасса, заявил спецпредставитель американского Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер во время пресс-конференции аналитического центра Atlantic Council. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По словам спецпредставителя американского Госдепа, для России, вероятно, стало сюрпризом, что европейские санкции также сохраняются.

Российская Федерация настроена ждать выборов в Украине, чтобы посмотреть, что произойдет дальше, добавил Курт Волкер. По его словам, возможно, в Кремле считают, что после выборов у них появятся "новые возможности".

Путин ждет украинские выборы

Накануне заявления Волкера президент России Владимир Путин сказал, что постарается попробовать наладить отношения с новым руководством Украины. Об этом он заявил на заседании международного дискуссионного клуба Валдай. По его словам, нужно дождаться выборов в Украине.

"Я очень надеюсь, что с новым руководством страны удастся строить хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы. Мы этого хотим", - сказал президент РФ.

Смотрите также

Сейчас на диалог никто не пойдет, ведь в Украине приближаются выборы, все боятся потерять рейтинг, добавил Путин.

Отсутствие риторики и плана по Украине

Такая риторика главы Кремля свидетельствует о том, что рабочего плана у России в отношении Украины нет. Нет также ресурсов и рычагов влияния, даже в предвыборный период, где бы Кремль мог поставить своего кандидата и надеяться на его победу, уверен директор центра исследований международных отношений Николай Капитоненко. По его словам, победа пророссийского политика на этих выборах крайне маловероятна.

У России остаются только слова о силе и угрозы военной эскалацией, а это сегодня уже воспринимается довольно скептически, добавил Николай Капитоненко. По его словам, Кремль потерял все свои позиции после решения начать войну в Украине. В частности, это и дорого получается для России.