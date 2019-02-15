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США увеличат помощь Украине в 2019 году на $75 млн

Сегодня, 09:39
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EPA

Здание Конгресса США

Конгресс США предлагает увеличить на $75 млн объем помощи, предусмотренной для Украины в 2019 году. Об этом сообщает посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Речь идет о сумме, предусмотренной проектом закона, который согласовали Сенат и Палата представителей (Закон об ассигнованиях Государственного департамента, зарубежных операциях и смежных программах на 2019 финансовый год).

Согласно этому документу, совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году должен составить $695,7 млн - с учетом $250 млн, ранее выделенных для этой цели Пентагону. Это на $75 млн больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года.

В частности, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов, Агентства США по международному развитию и причастных ведомств определена в сумме $445,7 млн, что на $25 млн превышает соответствующие ассигнования 2018 года.

Кроме того, объясняет посольство Украины в США, предполагается и законодательная возможность выделения средств под предоставление Украине кредитных гарантий.

Напомним, 14 февраля Сенат США принял законопроект о финансировании ряда министерств до сентября текущего года, чтобы избежать нового шатдауна - приостановления работы правительства.

Теперь законопроект должна принять Палата представителей, а затем документ попадет на стол к главе Белого дома.

Теги:   Украина-США Помощь Запада Помощь Госдеп США Бюджет государства Конгресс США США

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