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США утвердили пакет помощи Украине по безопасности на $250 миллионов

Сегодня, 17:39
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США утвердили пакет помощи Украине по безопасности на $250 миллионов - фото

oohhsnapp/pixabay.com

Конгресс США утвердил помощь Украине

Конгресс США утвердил весь пакет помощи по безопасности на сумму $250 млн, который должен быть предоставлен Украине в 2019 году.

Об этом сообщает посольство Украины в США

Пакет должен быть предоставлен по линии Пентагона на цели усиления национальной безопасности и обороны.

В ведомстве отметили, что таким образом, в Вашингтоне признали, что Украина продолжает движение по пути реформ, демонстрацией чего, в т. ч. стало неуклонное выполнение положений принятого в прошлом году закона о национальной безопасности.

Соответствующие структуры Министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку оборудования и оказание услуг для оборонного сектора Украины за счет средств бюджета 2019 года.

В нынешнем пакете помощи по безопасности предусматривается предоставление Украине как нелетальных, так и летальных видов оборонительного вооружения, с отдельным акцентом на поддержку Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Теги:   Конгресс США Украина-США США

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