США впервые запустили полностью боеспособную гиперзвуковую ракету. Что это за оружие? 14 декабря, 20:13 Подготовка носителя ARRW к испытаниям (Фото:US Air Force)

В Соединенных Штатах впервые успешно испытали боеспособный прототип гиперзвуковой ракеты воздушного базирования. Подобное оружие уже разрабатывается в России и Китае. BBC рассказывает, что это ракеты и чем отличаются программы их разработки в разных странах.



Випробування відбулося ще 9 грудня у Тихому океані біля берегів південної Каліфорнії. Його провело 412 випробувальне авіакрило, яке базується на авіабазі Едвардс.

Під час тестового запуску виріб AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon — зброя швидкого реагування повітряного базування) запустили з бомбардувальника B-52H Stratofortress.

Під час випробувального польоту гіперзвукова ракета перевищила швидкість звуку більш ніж у п’ять разів, повністю виконала план польоту та самоліквідувалася. Згідно з попередніми оцінками, випробування було цілком успішним.

Однак Пентагон поки що не визначився з тим, яке місце посідатиме ця зброя в арсеналі засобів ураження та проти яких загроз її можна буде застосовувати.

Перегони на гіперзвуку

Програми гіперзвукової зброї розробляються у різних країнах, зокрема США, Росії та Китаї.

Вважається, що Росія та Китай у 2010-х роках випередили США у своїх програмах, і тепер Америка вкладає великі кошти, щоб скоротити відставання. Тепер США розробляють кілька програм створення гіперзвукової зброї.

Програма Гіперзвукова зброя великої дальності (Long-Range Hypersonic Weapon — LRWH) передбачає створення гіперзвукового планера. Її розробляє Lockheed Martin для американської армії та ВМС. На кінець 2023 року було заплановано серію випробувальних пусків.

Інший проєкт, який розробляється в Управлінні перспективних дослідницьких проєктів Пентагону (DARPA), називається Концепція гіперзвукової повітряно-реактивної зброї (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept — HAWC). Він передбачає створення крилатої ракети із прямоточним повітряно-реактивним двигуном. Це порівняно невелика ракета повітряного базування.

У Росії розробляють кілька проєктів гіперзвукових ракет. Одна з них — Кинжал повітряного базування / Фото: Getty Images

Ще одна програма називається Гіперзвукова ударна крилата ракета, яку для ВПС США розробить Raytheon Technologies. Подробиці програми поки що не розкриваються, але, ймовірно, вона також задумана як ракета для запуску з літака.

Існує ще кілька американських гіперзвукових програм у меншому ступені готовності — Conventional Prompt Strike та Hypersonic Air-Launched OASuW, які розробляє ВМС; Tactical Boost Glide та Operational Fires займається DARPA.

У Росії розробляють три програми гіперзвукової зброї. Серед них стратегічний плануючий боєприпас Авангард, який запускають міжконтинентальною балістичною ракетою, ракета Циркон морського базування та повітряний Кинжал.

Інформації про справжній стан цих програм у відкритих джерелах немає. Росія оголосила всі три комплекси готовими і навіть зазначила, що вони надійшли на озброєння.

У Китаї також існують програми створення гіперзвукової зброї, серед яких найпомітніша — DF-17. Відомо, що це плануючий боєприпас, який розганяється за допомогою твердопаливної ракети.

Хоча США, як вважається, і відстають від Росії та Китаю, випробування гіперзвукових систем вони ведуть давно. На знімку тест за програмою X-43A у 2004 році / Фото: US Air Force

Випробування цієї зброї у жовтні 2021 року дуже стривожило американців. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі тоді порівняв цю подію із запуском супутника — першим значним успіхом радянської космічної програми.

Хоча всі ці програми пов’язані з гіперзвуковою швидкістю, це дуже різні озброєння і за завданнями, і за технічними характеристиками.

Що таке гіперзвукова зброя?

Гіперзвуковим називають літальний апарат, який здатний переміщатися у просторі зі швидкістю у понад п’ять чисел Маха.

Число Маха зазвичай порівнюють зі швидкістю звуку, тому що воно дійсно до неї прив’язане, але з важливим застереженням: мається на увазі швидкість, з якою звук поширюється в тих же умовах і у тому самому середовищі, де відбувається рух.

Тому при розрахунку числа Маха величезну роль грає щільність середовища: що вона нижча, то вище швидкість польоту в махах. А тому під час висотних польотів вона завжди більша, ніж біля землі.

Існує два базові типи гіперзвукової зброї, які можна назвати умовно «ракети» та «планери». Крім того, гіперзвукову швидкість здатні розвивати боєголовки балістичних ракет під час зниження, проте до гіперзвукової зброї їх не відносять.

Гіперзвукові ракети летять за допомогою роботи двигуна, причому підйомну силу у них може створювати аеродинамічна форма корпусу чи крило. Такі ракети зазвичай летять на дуже великій висоті — на межі стратосфери. У розрідженому повітрі простіше розігнатися до гіперзвукової швидкості у понад п’ять махів.

Гіперзвуковим планером зазвичай називають апарат, який стартує як балістична ракета, досягає певної висоти, а потім, розігнавшись, планує до цілі на швидкості, яка перевищує швидкість звуку у п’ять і більше разів.

Цінність гіперзвукової ракети або планера в тому, що таку ціль важко перехопити, насамперед якщо вона робить маневри. У цьому випадку перехоплювач повинен маневрувати з більшими навантаженнями, ніж його ціль.

Різні підходи

Гіперзвукові програми, які розробляють у Росії, Китаї та США, концептуально відрізняються одна від одної.

За словами Джеймса Ектона, у США ініціаторами гіперзвукових програм були розробники, а не військові / Фото: US Air Force

По-перше, йдеться про дуже різні озброєння. Наприклад, російський Авангард та американський LRWH — стратегічна зброя великої дальності. Це плануючі блоки, які розганяються до дуже великих швидкостей.

У Росії стверджують, що швидкість блоку може перевищувати 20 махів. Точних даних про швидкість планера LRWH немає, але, ймовірно, вона буде схожою. Це зброя, дальність якої можна порівняти з міжконтинентальними ракетами.

AGM-183 ARRW, випробування якого відбулися біля берегів Каліфорнії, це зброя оперативно-тактичної дальності.

Боєприпас розганяється до швидкості у понад п’ять махів, але точні показники невідомі. У доповіді дослідницької служби Конгресу США йдеться про те, що його середня швидкість буде між 6,5 і 8 махами, що приблизно відповідає оцінкам російського Циркона, які в тому ж тексті позначені як 6—8 махів.

Дальність Циркона, за даними того ж джерела, становить приблизно 1000 кілометрів, тоді як у ARRW вона заявлена в 1600 кілометрів. При цьому Циркон поки що є ракетою тільки морського базування, а ARRW у ході випробувань запускали з літака, тож концептуально американський проєкт ближче до російського Кинжала.

У доповіді дослідницької служби Конгресу США швидкість Кинжала позначена як 10 махів, а дальність — майже 2000 кілометрів. Щоправда, не уточнюється, чи враховується дальність носія — винищувача МіГ-31.

Про китайські гіперзвукові ракети відомо набагато менше. У доповіді їхня дальність оцінюється приблизно в 1600—2400 кілометрів.

Дальність у разі гіперзвукової зброї відіграє дуже важливу роль. Оскільки збити ракету на швидкості вище п’яти махів, щонайменше, дуже важко, а фактично неможливо, то найважливішою ціллю стає носій такої ракети.

Тому дальність ракети 1000 кілометрів, як писав 2021 року російський військовий експерт Михайло Ходарьонок, означатиме, що її носій під час пуску може перебувати в зоні дії винищувальної авіації супротивника.

Вважається, що Росія застосовувала ракету Кинжал під час війни в Україні. 18 березня РФ оголосила про успішне застосування цієї зброї по складу боєприпасів української армії в Івано-Франківській області.

Щоправда, відеозапис удару, який опублікувало міністерство оборони Росії, викликав у багатьох сумніви щодо його достовірності.

Навіщо США така зброя?

США традиційно розглядають гіперзвукові ракети та планери як неядерні озброєння, тоді як у Росії та Китаї до них ставляться не лише як до конвенційних боєприпасів, а й як до потенційних носіїв ядерних боєголовок.

Це важлива обставина, оскільки вона накладає додаткові вимоги щодо точності для неядерних засобів.

Як вважає експерт Фонду Карнегі з ядерної зброї Джеймс Ектон, підхід США в галузі створення гіперзвукових технологій складніший і вимогливіший, що, частково, пояснює затримку із введенням в дію подібних систем.

Американські військові поки що оцінюють потенціал застосування гіперзвукової зброї.

У липні помічник міністра ВПС із закупівель, технологій та логістики Ендрю Гантер заявив журналістам, що майбутнє програми ARRW залежить не тільки від того, як добре працює ця система.

Його відомство також вивчало, які озброєння будуть потрібні для протидії майбутнім загрозам і як добре гіперзвукова зброя може вписатися до цього арсеналу.

«Очевидно, що ти не станеш купувати те, що не працює. Але навіть якщо це працюватиме добре, то воно має бути правильно включене до загального набору озброєнь стосовно найпріоритетніших цілей. Ось що лежить в основі прийняття рішень», — сказав він.

Про це ж писав і Джеймс Ектон у 2018 році. За його словами, ініціаторами розробки гіперзвукових систем у США були інженери, які радше бажали перевірити, як добре працюватиме ця технологія.

«Першочерговим завданням Міністерства оборони, таким чином, стає визначити, для яких завдань потрібна така зброя. А потім нам слід обговорити, який спосіб досягнення цих цілей буде найбільш економічно виправданим, чи потрібно застосовувати гіперзвукову зброю, чи їй є краща альтернатива», — йдеться у його статті.

Щоправда, з часу публікації цього матеріалу минуло вже понад п’ять років, і хоча слова Ендрю Гантера свідчать про те, що подібні міркування все ще актуальні, світ дуже змінився за цей час. І, судячи з випробувань ARRW, інтерес до гіперзвукової зброї в Пентагоні, щонайменше, не згас.

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