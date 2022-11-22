Иссякли из-за поставок Украине. В США ускорили пополнение запасов оружия

22 ноября, 06:58
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Темп сокращения оружия превышает внутренние контрольные показатели скорости расхода Пентагона на 15% (Фото:· Pixabay/Pexels)

Темп сокращения оружия превышает внутренние контрольные показатели скорости расхода Пентагона на 15% (Фото:· Pixabay/Pexels)

США ускоряет приобретение оружия для пополнения американских запасов из-за поставок оружия Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Главный закупщик оружия для армии США Дуг Буш заявил, что ускорение работы по заключению контрактов зависит от одновременного выполнения процессов, ранее выполнявшихся последовательно, и основано на уроках, изъятых из пандемии коронавируса.

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США заключили контракты с производителями оружия на сумму около 1 миллиарда долларов со второй половины октября, преимущественно на боеприпасы и ракеты, что свидетельствует об ускорении темпов принятия решений по контрактам. Кроме того, Штаты заключили контракт на 477 млн долларов с компанией Lockheed Martin.

По словам Буша, этот темп сокращения превышает внутренние контрольные показатели скорости расходов Пентагона на 15%.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Оружие Военная помощь Украина-США Война в Украине Война России против Украины

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