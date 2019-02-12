США усилят оборону Польши в обмен на поддержку на Ближнем Востоке и против Китая - СМИ Вчера, 11:54 4085 Цей матеріал також доступний українською EPA США обещают поддержку польской армии EPA

США пообещали Варшаве укрепить польскую армию в обмен на поддержку американской политики на Ближнем Востоке и в отношении Китая, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, Вашингтон хочет укрепить на основе ротации и отчасти постоянного характера все рода войск Польши, в том числе, специальные подразделения в Кракове, военно-морской флот в Гдыне, ВВС а также сухопутные подразделения.

За это Варшава должна поддержать американскую политику на Ближнем Востоке (в частности, против Ирана) и в отношении Китая.

"Ситуация очень динамичная. На данный момент американцы качественно улучшают свое предложение. Никто не будет сомневаться в том, что Америка безоговорочно участвует в обороне Польши", - заявил изданию высокопоставленный дипломат.

В среду, 13 февраля, в Варшаве начинается двухдневная кофнференция, посвященная безопасности на Ближнем Востоке, соорганизаторами которого являются Польша и США.

Как сообщает Радио Польша, ближневосточная конференция затронет вопрос Ирана, израильско-палестинского конфликта, вопроса войны против терроризма.

В конференции примут участие представители около 60 стран. Среди них, в частности, американский вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху.

Свой приезд подтвердили также главы внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. На конференции не будут присутствовать представители России, Турции, Ирана, Сирии и Палестины.