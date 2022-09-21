США уничтожат Черноморский флот или базы РФ в Крыму в случае ядерного удара России — генерал Ходжес 21 сентября, 22:06 Применение любого стратегического оружия массового поражения будет встречено быстрой и жесткой реакцией США (Фото:Kelley L Cox-USA TODAY Sports/Reuters)

США ответят «сокрушительным ударом» по военным РФ, если российский диктатор Владимир Путин применит ядерное оружие в Украине, предупредил бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Об этом сообщает Daily Mail.

Он отметил, что любой ответ США «может быть не ядерным», но предупредил, что, если Путин применит ядерное оружие в Украине, США могут попытаться «уничтожить Черноморский флот или уничтожить российские базы в Крыму».

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Ходжес добавил, что вероятность того, что Путин отдаст приказ о нанесении ядерного удара по Украине, очень мала. Также, по его словам, применение любого стратегического оружия массового поражения будет встречено быстрой и жесткой реакцией со стороны президента США Джо Байдена.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России и угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в ядерные угрозы диктатора и призвал не поддаваться на этот шантаж.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби сообщил, что серьезно относятся к ядерным угрозам Путина, но не считают эту риторику Кремля чем-то новым.

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