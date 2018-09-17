17 сентября 2018, понедельник

США уличили Россию в нарушении санкций против Северной Кореи - Хейли

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Никки Хейли

Никки Хейли

Посол США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в том, что она пытается подорвать санкции Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи.

"Почему после 11-ти голосований за санкции Россия отказывается от них? Мы знаем ответ. Потому что Россия нарушает. И теперь мы их поймали [на обходе санкций]", - сказала американский посол, передает Bloomberg.

По ее словам, Вашингтон располагает доказательствами "последовательных и широкомасштабных" нарушений РФ международных санкций против КНДР.

"Россия должна прекратить свои нарушения санкций против Северной Кореи. Она должна положить конец согласованным усилиям по сокрытию доказательств нарушений санкций. Ее нарушения - не исключение. Они последовательны", - цитирует заявление Хейли агентство Reuters.

Напомним, что согласно докладу ООН, Северная Корея продает оружие странам, которые попали под международные санкции. Также КНДР в последнее время увеличила импорт нефти, в поставках которой участвуют судна РФ и Китая.

Смотрите также

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове