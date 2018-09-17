США уличили Россию в нарушении санкций против Северной Кореи - Хейли

Посол США при ООН Никки Хейли обвинила Россию в том, что она пытается подорвать санкции Совета безопасности ООН в отношении Северной Кореи.
"Почему после 11-ти голосований за санкции Россия отказывается от них? Мы знаем ответ. Потому что Россия нарушает. И теперь мы их поймали [на обходе санкций]", - сказала американский посол, передает Bloomberg.
По ее словам, Вашингтон располагает доказательствами "последовательных и широкомасштабных" нарушений РФ международных санкций против КНДР.
"Россия должна прекратить свои нарушения санкций против Северной Кореи. Она должна положить конец согласованным усилиям по сокрытию доказательств нарушений санкций. Ее нарушения - не исключение. Они последовательны", - цитирует заявление Хейли агентство Reuters.
Напомним, что согласно докладу ООН, Северная Корея продает оружие странам, которые попали под международные санкции. Также КНДР в последнее время увеличила импорт нефти, в поставках которой участвуют судна РФ и Китая.
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