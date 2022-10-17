Администрация Байдена учтет применение Россией дронов-камикадзе при планировании помощи для Украины — СNN

17 октября, 16:29
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Администрация Байдена пока запросит у украинцев описание и характеристику ущерба, который наносят эти дроны (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Администрация Байдена пока запросит у украинцев описание и характеристику ущерба, который наносят эти дроны (Фото:REUTERS/Roman Petushkov)

Администрация президента США Джо Байдена будет учитывать применение Россией дронов-камикадзе иранского производства при планировании помощи для Украины, сообщает СNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации.

Отмечается, что использование Россией дронов повлияет на обсуждения вопроса о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны — главной потребности Киева на данном этапе войны.

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При этом, по словам чиновника, хотя США уверены, что беспилотники РФ смертоносны, администрация Байдена пока запросит у украинцев описание и характеристику ущерба, который наносят эти дроны.

С утра 17 октября РФ начала наносить удары по Шевченковскому району Киева. В Офисе президента уточнили, что столицу атаковали дроны-камикадзе. В результате атаки погибли четыре человека. Среди жертв — супружеская пара, женщина была на шестом месяце беременности.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, Украина ведет переговоры о предоставлении помощи для защиты от дронов-камикадзе.

https://www.youtube.com/embed/n_jnZiNdIt0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Помощь Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Джо Байден дроны-камикадзе

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