США убили лидера Аль-Каиды — CNN 2 августа, 00:50 Айман аль-Завахири (Фото:wikipedia.org)

Соединенные Штаты убили лидера Аль-Каиды Аймана аз-Завахири в результате удара с беспилотника.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации.



Правительство США пока не подтвердило его смерть. Президент Джо Байден выступит в 19:30 по восточному времени с информацией об «успешной антитеррористической операции» против Аль-Каиды в Афганистане, сообщил Белый дом в понедельник.

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"На выходных Соединенные Штаты провели антитеррористическую операцию против значительной цели Аль-Каиды в Афганистане. Операция прошла успешно и жертв среди гражданского населения не было», — сказал высокопоставленный чиновник администрации.

25 сентября 2001 года Интерпол выдал ордер на арест аз-Завахири. СМИ его называли «вторым человеком в Аль-Каиде» после Усамы бен Ладена (ещё до терактов 9/11 в СМИ указывали, что он являлся заместителем и предполагаемым преемником бен Ладена, также являясь его личным врачом)

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