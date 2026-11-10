Специальные посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер будут настаивать на непосредственном участии Европы в следующем раунде переговоров о прекращении войны РФ против Украины .

Об этом во вторник, 10 ноября, пишет Politico.

По словам европейских чиновников, пожелавших сохранить анонимность, спецпосланники Дональда Трампа оказывают давление на Москву с целью добиться присоединения Европы к переговорному процессу. Кушнер и Уиткофф в Абу-Даби (ОАЭ) будут настаивать на прямом участии европейцев.

Реклама

Европейским правительствам и институтам ЕС, судя по всему, останется не так много времени, чтобы решить, кого они хотят видеть за столом переговоров от своего имени, отмечает Politico. Кушнер и Уиткофф намерены ускорить темп переговоров и сделать встречу на этой неделе последней без полноценного участия Европы, указали собеседники издания.

В то же время вопрос, кто будет говорить от имени Европы — и следует ли европейским союзникам Украины вообще вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным — вызывает глубокие разногласия. Лидеры ЕС обговорят эту тему на неформальном саммите в Дублине в конце текущей недели.

Европейские правительства опасаются, что новые договоренности с Москвой приведут к ослаблению НАТО. Однако США заверяют, что Альянс сохранит центральную роль в безопасности Европы, пишет Politico.

Встреча в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в ОАЭ пройдут переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первые с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Также во встрече примут участие представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин (Рябков будет присутствовать впервые).

Агентство Bloomberg писало, что в этот раз РФ направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, и это может свидетельствовать о готовности Москвы перейти к более содержательным переговорам.

Еще в феврале 2026 года президент Владимир Зеленский выражал разочарование тем, что главой делегации тогда тоже был назначен Мединский. Украинский президент предполагал, что это сделано для затягивания переговоров, и напоминал, что Мединский известен своей склонностью к пространным псевдоисторическим «лекциям», с помощью которых пытался объяснить причины войны, развязанной Россией против Украины.